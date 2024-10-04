Bucaspor 1928 ligde hırçınlaştı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, sezona oldukça hırçın başladı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve tek yenilgi ile 10puan toplarken, grubun en çok kart gören ekibi oldu. İzmir ekibi, 5 maçlık periyotta 15 sarı kart görürken, iki direkt kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi. Kaleci Berkin Özgür ve orta saha oyuncusu Osman Işıklı birer kez kırmızı kart görürken, savunma oyuncusu Şerif henüz 5 haftada 3 sarı kart görerek şimdiden ceza sınırına ulaştı. Nizamettin ise 2 sarı kartla en çok kart gören diğer bir oyuncu oldu. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, öğrencilerini gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.