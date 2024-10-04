Denizlispor çıkış peşinde

Maddi imkansızlıklar, as oyuncuların vedası ve transfer yasağı nedeniyle yeni sezona sıkıntılı başlayan Denizlispor, 3. Lig 4. Grup'ta yoluna yenilgisiz devam ediyor. Ligde 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle Play-Off hattında yer alan Horoz, önündeki iki hafta düşme potasındaki iki rakibiyle oynayacak. Yeşil-siyahlılar, bu hafta tek puanı olan 15. sıradaki Tepecik'i ağırlayacak. Sonraki hafta ise henüz puan alamayan Ağrı 1970'le deplasmanda karşılaşacak. Tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, bu iki maçı da kazanıp hem bir seri yakalamak, hem de zirve yarışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, öğrencilerine rehavet uyarısı yaparak önlerindeki bu iki maçı da ciddiye almalarını istedi.