F.Bahçe pes etmedi

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile berabere kaldı: 1-1. Sarı-lacivertliler böylece puanını dörde çıkardı. 2. dakikada Lammers'in savunma arasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vlap'ın şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti. 24'te atağın devamında soldan Tadic ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin altıpasın solundan dar açıdan şutunda, üst direğe çarpan top taca çıktı. 29'da ev sahibi ekip öne geçti. Steijn'in savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla arka direğe aşıran Regeer'in asistinde altıpasın solunda Vlap'ın şutunda, top filelerle buluştu: 1-0. savunmanın arkasına sarkan Van Bergen kaleciyle karşı karşıya vurdu, Livakovic gol izni vermedi. Maximin sol kanatta yerden içeri çevirdi, Szymanski'nin vuruşu kaleye paralel gidip auta çıktı. 71'de Amrabat uzun mesafeli harika bir pas çıkardı, defansın arkasına sarkan Tadic, karşı karşıya kaldığı pozisyonda tek vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Maç 1-1 sona erdi.

KANARYA'DA 3 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Twente karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi- Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almadı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde geçen sezonun müthiş ikilisi Becao ile Djiku, bu sene ilk kez yan yana görev yaptı.

MOURİNHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçı kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Twente Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. Portekizli çalıştırıcı, İsmail Yüksek, Allan Saint- Maximin ve Edin Dzeko'yu ise Twente karşısında yedek soyundurdu. 61 yaşındaki Mourinho, bu isimlerine yerine ise Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.