Karşıyaka’da Yasin sevinci

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 5. haftasında yarın liderliği aynı puanla paylaştığı Bornova 1877 ile karşılaşacak Karşıyaka'da Yasin Ozan sevinci yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 7 aydır formasından uzak kalan deneyimli forvet, bir süredir takımla birlikte çalışıyordu. Rehabilitasyon sürecini atlatmasının ardından, fiziksel olarak hazır hale gelen 33 yaşındaki forvet, teknik heyetten görev bekliyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın deneyimli oyuncuyu maç kadrosuna alacağı ve oyunun gidişatına göre ikinci yarı oyuna sokması bekleniyor. Ayrıca Yasin'in iyileşmesiyle takımda cezalı ve eksik oyuncu kalmadı.

ONUR KULÜBEDE KALDI

Öte yandan Kaf-Kaf'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Onur Akbay, ilk 4 haftada defans hattı çok başarılı bir grafik sergileyince forma şansı bulamadı. 12 yıl sonra KSK'ye geri dönüp kadronun en yaşlı ismi olan 38 yaşındaki stoper, henüz süre alamadı. Karşıyaka'da stoperde görev yapan İsmail-Abdülgörev kadir ikilisi iyi bir uyum yakalarken, takım 48 yıl sonra ilk kez sezona ilk 4 maçta gol yemeden başladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, 4 haftada namağlup 10 puan toplayan, üst üste 3 galibiyet alan takımda defans kurgusunu şimdiye kadar hiç bozmazken, Onur Akbay ve transferin son günü kadroya katılan sağ bek Bedirhan, takımda henüz forma giyemeyen iki isim oldu.

BORNOVA TARAFTAR BASKISINDAN KORKMUYOR

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 5. haftasında yarın İzmir Derbisi'nde aynı puanla liderliği paylaştığı Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak Bornova 1877'nin teknik direktörü Sercan Yıldırım, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çok büyük bir taraftar baskısı ile oynayacağız. Bunun bize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Oyuncularım sahada oynamaktan keyif aldıkça oyunun temposunu artıracağız. Cumartesi günü taraftarların zevkli bir karşılaşma izleyeceğine inanıyorum. Lider olmak önemli değil zirvede kalmak önemli. Biz de bunun için çabalıyoruz" dedi.

HAYDAR YILMAZ ALAÇATISPOR'DA

Son olarak 3. Lig ekibi Karşıyaka Spor Kulübü'nün kalesini koruyan Haydar Yılmaz'ın yeni kulübü belli oldu. İzmir Süper Amatör Lig ekiplerinden Alaçatıspor, 40 yaşındaki file bekçisiyle anlaştı. Geçen sezon KSK'de eldivenleri 22 kez giyen deneyimli file bekçisi, takımıyla Play-Off oynayıp ilk turda Anadolu Üniversitesi'ne elenmişti. Kariyerinde 102 1. Lig, 77 Süper Lig maçı bulunan, 419 kez profesyonel karşılaşmaya çıkan 1984 doğumlu kaleci, yeni sezonda Süper Amatör Lig'de görev alacak. Alaçatı'nın kadrosunda ayrıca üst liglerde oynamış Galip Güzel, Hasan Erbey gibi deneyimli isimler de bulunuyor.