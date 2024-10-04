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Manisa FK’da Diallo kayboldu

Son üç sezonda 98 maçta oynayan Malili Çağdaş Çavuş yönetiminde formayı unuttu, bu sezon 147 dakika oynadı.

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da Diallo kayboldu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Manisa Futbol Kulübü'nde son 3 sezonun vazgeçilmezlerinden olan Malili kanat oyuncusu Demba Diallo, bu sezon formayı unuttu. 23 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Çağdaş Çavuş'un gözüne giremedi. 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında toplam 98 karşılaşmada şans bulan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig maçında sadece 147 dakika sahada kalabildi. Genç teknik adam Çağdaş Çavuş ilk onbirdeki beş yabancı hakkını da genellikle Daniel Ramirez, Bede Osuji, Mamadou Cissokho, Moryke Fofana, Philip Awuku ve Kwasi Wriedt'tan yana kullandı. Transferin son gününde kiralanan Armin Hodzic'in de takıma adapte olmasıyla birlikte Diallo'nun kulübeye hapsolması bekleniyor. Yönetim, oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeyecek.

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