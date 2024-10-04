Menemen FK zorlu virajda

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona 4'te 4 yaparak başlaşan ancak son hafta Van Spor ile berabere kalan Menemen FK, zorlu viraja giriyor. Ligde 13 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, üst üste iki hafta deplasmana gidecek. İzmir ekibi, 6 Ekim Pazar günü Elazığspor'la, 13 Ekim Pazar günü ise Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen'in bu hafta kendisi gibi 13 puanı bulanan Elazığ'ı yenerek rakibini altına almak istiyor. Sarı-lacivertlilerin sonraki hafta konuğu olacağı Giresun ise 5 puanla 12. sırada geride kalan haftayı geçti. İzmir ekibinde, Van Spor maçında kırmızı kart gören Seçim Can Koç'un yanı sıra sakat olan Burak Yeşilay ve genç Emirhan Arkutcu U19 Milli Takım'a çağırıldığı için Elazığ'a karşı oynamayacak.