Potada heyecan başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon bugün oynanacak Merkezefendi-Mersin BŞB maçıyla başlıyor. 1966-1967'de 12 ekibin katılımıyla başlayan ligde 59. sezona kadar 87 farklı takım mücadele etti. Mersinspor'un ilk kez yer alacağı organizasyonda 2021-2022'de küme düşen Yalovaspor Basketbol, 2 sezon aradan sonra tekrar mücadele verecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş 56, Karşıyaka 52, Anadolu Efes 46, TOFAŞ 39, Türk Telekom 31, Darüşşafaka 28, Ege temsilcilerinden Aliağa Petkimspor 4, Merkezefendi Belediyesi 3, Manisa Basket ise 2 kez yer aldı. Play-Off uygulamasının 1983-1984'ten beri uygulandığı ligde bu sezon Play-Off'ta mücadele edecek son 2 takım Play-In mücadelesiyle belirlenecek.

EGE'DEN 4 TAKIM YER ALIYOR

Bu sezon İstanbul'dan 7 ekibin yer alacağı ligde, Bursa ve İzmir'den ikişer, Ankara, Denizli, Manisa, Mersin ve Yalova'dan da birer takım yer alacak. Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu dahil bugüne kadar İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple temsil edildi. Bugün 19.00'da Merkezefendi- Mersin maçıyla başlayacak ligin ilk haftasında Manisa Basket yarın 15.30'da Bursaspor'u konuk edecek. Pazar günü ise Karşıyaka 13.00'te Bahçeşehir'e konuk olurken, Petkim ise 15.30'da Darüşşafaka'yı ağırlayacak.