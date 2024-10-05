2.Lig alev alev

Nesine 2. Lig'de Ege ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlarda üç puan için sahaya çıkacak. Kırmızı Grup'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, bugün sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Emre Kaan Çalışkan görev yapacak. Sezona beşte sıfır ile başlayan Nazillispor ise sahasında Arnavutköy Belediyespor önüne ilk puanını almak için çıkacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Levent Gümüşdere yönetecek.

Beyaz Grup'ta ise üst sıralara tırmanmak isteyen Altay, grubun iddialı ekiplerinden Batman Petrolspor'a konuk olacak. Batman Yeni Şehir Stadı'nda saat 16.00'daki müsabakada Can Cengiz düdük çalacak. İstediği sonuçları alamayan Fehtiyespor ise sahasında ilk galibiyetini almak adına Karaköprü Belediyespor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı Berkan Çetin yönetecek.