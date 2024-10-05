A Milli Takım kadrosu belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlıların İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, zorlu karşılaşmalar öncesinde aday kadroyu belirledi. Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki orta saha Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Öte yandan Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'da top koşturan Ahmed Kutucu ise 2020'den sonra ilk kez aday kadroda yer aldı.

İLK MAÇ 11 EKİM'DE

Türkiye, Uluslar Ligi'nde Karadağ ile 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda, İzlanda ile ise 14 Ekim Pazartesi 21:45'te Laugardalsvöllur'da kozlarını paylaşacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER: Altay Bayındır (M.United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzon), Muhammed Şengezer (Başakşehir)

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı (G.Saray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzon), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Kaan Ayhan (G.Saray), Okay Yokuşlu (Trabzon), Orkun Kökçü (Benfica)

FORVET: Ahmed Kutucu (ikas Eyüp), Arda Güler (R.Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (G.Saray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş).