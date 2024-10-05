Bodrum FK’nın rakibi Kasımpaşa

Süper Lig'de üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen Bodrum FK bugün İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanında 3'te 3 arayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Bodrum ekibi ligdeki ilk yılında 7 haftayı 9 puanla sekizinci sırada geçti. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Kasımpaşa'nın ise 7 puanı var. Geçen hafta G.Saray ile oynadıkları maçta 3-0'lık yenilgiden 3-3'lük beraberliği yakalayan İstanbul ekibi bu moralle sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılarda apandisit ameliyatı olan golcü Gökdeniz Bayrakdar bugün Kasımpaşa randevusunda da görev alamayacak. Orta saha oyuncusu Mosah Mohammed ise 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

TAŞDEMİR TEMKİNLİ

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Galatasaray deplasmanında 3-0 geriye düşüp puan almış bir takımla oynayacağız. Kasımpaşa son 2-3 senedir çok iyi grafik sergileyen, çok iyi oyun oynayan ve ligi çok iyi yerlerde bitiren bir takım. Süper Lig'in gediklisi bir ekip ve oturmuş kadroya sahipler. Kendi oyunumuzu sergileyip iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.