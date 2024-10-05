Çavuş’un isyanı

Trendyol 1. Lig'in tek Ege temsilcisi Manisa FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş, yarın deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile saha dışında yaşadıkları bir çok soruna rağmen, problemleri saha içine yansıtmamaya çalıştıklarını kaydeden Çavuş, " Futbola siyasetin karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Sezon başından beri saha dışındaki özellikle tesisin sosyal şartlarını zorlayacak problemlerle karşı karşıyayız. Sadece 1 sahada idman yapabiliyoruz. Başka saha bize verilmiyor. Tesisin etrafında tamamen etrafı kazılmış hendekler içerisinde girip-çıktığımız bir yapı var. Bizlere yaşatılan bu durumu saha içine yansıtmamaya çalışıyoruz. Oyuncu grubu çok konsantre durumda. Yaşadığımız sıkıntılardan bağımsız hareket ediyor ve bu durum bize pozitif etki yaratıyor. Umut ediyorum ki bu seviyede devam edip bunlara rağmen üst sıralarda kalırız" dedi.

ARAYA KAZANARAK GİRECEĞİZ

Milli araya Gençlerbirliği galibiyetiyle girmeyi hedeflediklerinin altını çizen 1. Lig'in en genç hocası, "14 puana ulaşmak istiyoruz. Şu ana kadar gösterdiğimiz oyun gücümüzü tekrar sahaya yansıtmak amacındayız. Seyircimize güzel futbol izlemek istiyoruz ve onları statta görmek istiyoruz" dedi. Genç oyunculara önem verdiklerini ve sezon sonunda kulübün çıkarları doğrultusunda Türk futboluna kazandırmak istediklerini sözlerine ekleyen Çavuş, " Gençlerin oynaması oyun içindeki dinamizmi artıyor. Sezon sonunda herkesin tanıdığı ve kulübe bonservis kazandıracak yeni yıldız adaylarını vitrine çıkaracağız" şeklinde konuştu.