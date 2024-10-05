Fenerbahçe’de forvet sıkıntısı

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe'de forvetlerin formsuzluğu sıkıntı yarattı. Özellikle Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik yenilginin ardından sorgulanmaya başlanan teknik direktör Jose Mourinho, Hollanda deplasmanına Kasımpaşa maçında olduğu gibi ileride Faslı yıldız En Nesyri ile başladı ancak istediği verimi alamadı. İkinci yarıda Dzeko da oyuna girdi ancak o da sessiz kaldı. İki oyuncunun formundaki düşüş kafaları karıştırırken, Mourinho'nun önümüzdeki haftalarda taktik değişikliğine gidebileceği ve ilk 11'de revizyon yapabileceği ifade edildi. Ligde bu haftayı BAY geçecek olan sarı-lacivertliler, milli aranın ardından 20 Ekim'de Samsunspor'a konuk olacak.