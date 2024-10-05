İzmir’de derbi günü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup zirveyi paylaşan İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Bornova 1877, bugün liderlik için derbiye çıkacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Karşıyaka'da eksik bulunmazken, konuk Bornova'da geçen hafta Kuşadasıspor maçında kırmızı kart gören Utkan, aynı maçta kafasına darbe alıp yüz kemiğinde kırık oluşan Fırat ile Yılmaz Can forma giymeyecek.

İLK 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Ligde sezona çok iddialı transferlerle şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, ilk haftadan beraberlikle ayrıldıktan sonra üst üste 3 galibiyetle 10 puana ulaşıp zirveye ortak oldu. Kaf-Kaf, 48 yıl sonra ilk kez ligin ilk 4 maçında gol yemedi. Bornova, mütevazi kadrosuyla averaj farkıyla lider.