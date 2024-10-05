Kara Kartal’a tepkiler artıyor

Lige iyi başlamasına karşın Amsterdam'da Ajax'tan 4 gol yiyen Beşiktaş, Frankfurt'tan da İnönü'de 3 gol yedi. İki maçta puanla tanışamayan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne felaket bir başlangıç yaptı. Frankfurt maçında 11 isabetli şut çeken Beşiktaş, bir Avrupa Ligi karşılaşmasındaki en yüksek sayısına ulaşmasına rağmen sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kartal, Avrupa'da evinde oynadığı son 11 maçta da yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar en son 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenmişti.

VAN BRONCKHORST SAVUNDU

Beşiktaş taraftarları, Frankfurt yenilgisinin faturasını özellikle Ersin Destan ve Ernest Muci'ye çıkardı. Tribünlerin ıslıklayarak protesto ettiği futbolcuları teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst savundu. Hollandalı teknik adam, "Oyuncularla ilgili şikayet edeceğim bir şey yok. Her şeylerini verdiler. Islıklamalar oldu. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti. Devam edeceğiz. Bu maçı kaybettik ama iyi oynadık. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil, zaten bunu hak etmediler" ifadelerini kullandı.