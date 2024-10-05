Merkezefendi kötü başladı

Merkezefendi Belediyesi Basket, yenilenmiş kadrosu ile dağınık göründüğü karşılaşmada, Mersinspor'a boyun eğdi 65-75. Taraftarlarının desteği ile maça hızlı başlayan Merkezefendi, Muhaymim Mustafa'nın yüksek performansı ile hücumda etkili başladı. Mersinspor, etkili üçlükleri ile karşılık vererek, maçın içinde kaldı ve 1.periyodu Mersinspor 21-20 önde tamamladı. 2 periyotta Mersinspor, Merkezefendinin geçiş hücumlarını engelleyince, ev sahibi bu bölümde 13 sayıda kaldı. İlk yarıda üçlük atışlarda yüzde 42 başarı sağlayan Mersinspor, yüzde 30da kalan Merkezefendi karşısında devreyi 42-33 önde kapadı. İkinci yarıda pota altında etkili olamayan Merkezefendi, tempoyu da yükseltemeyince yavaş hücumla etkili olamadı ve farkı kapatmayı başaramadı.

RAKİBİNE DİŞ GEÇİREMEDİ

Mersinspor, savunmada başarılı oldu ve temponun yükselmesine izin vermedi. Mersinspor son periyoda 58-46 önde girdi. Son periyot çekişmeli geçti ama Mersinspor, farkı korumayı bildi. Pota altında etkili olamayan Merkezefendi Basket, 1 numara pozisyonunda sıkıntılar yaşadı ve farkı kapatamadı. Faul atışlarında da etkili olamayan Merkezefendi, bitime 1,5 dakika kala farkı 7 sayıya (60-67) indirmeyi başarsa da, skoru lehine çeviremedi ve 75-65 mağlup oldu.