Özgüvenimizi kazanıyoruz

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 5 puanla 12. sırada bulunan ve bugün Batman Petrolspor'un konuğu olacak Altay'da teknik direktör Gökhan Karaaslan takımına inanıyor. Karaaslan, "İlk beş haftalık süreçte özellikle 3 müsabakada oynadığımız oyunun karşılığı olan galibiyeti şansızlığımız ve çok fazla pozisyona girip kaçırdığımız goller sebebiyle alamadık" dedi.

ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK

Karaaslan, "Bu da oyuncularımın üzerinde bir hayal kırıklığına sebebiyet verdi, fakat problem değil. Hedeflediğimiz noktanın uzağında değiliz. Geçtiğimiz iki sezondur tamamen özgüvenini kaybetmiş bir takımdık fakat şu an geldiğimiz noktada öz güvenimizi tekrar kazanma noktasında önemli mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Ben takımıma ve oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum çalışmalarımızın karşılığını mutlaka alacağız ve bu takımı layık olduğu yere taşıyacağız" dedi. Altay'da orta saha oyuncusu Murat Berkan Demir ve sağ açık Erdem Özcan'ın sakatlığı bulunuyor.