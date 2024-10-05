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Trabzon Hatay’a konuk

HABER MERKEZİ
Trabzon Hatay’a konuk

Süper Lig'de geçen hafta Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Trabzonspor bugün Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç öncesi 8 puanla 10'uncu sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde son olarak Stefano Denswil sakatlanırken takımda eksiklerin sayısı 9'a çıktı. Bordo-mavililerde Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Ozan Tufan'ın da tedavileri sürüyor. Trabzonspor'daki sakatlıklar, Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

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