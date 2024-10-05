Üçüncü Lig’de cumartesi şöleni

Nesine 3. Lig'de Ege ekipleri kritik maçlarda üç puan arayışında olacak. 3. Lig 1. Grup'ta Kuşadasıspor, Silifke Belediyespor'a konuk olacak. 15.30'daki maçı Burak Kamalak yönetecek. 3. Lig 2. Grup'ta Uşak, Adıyaman FK'ya konuk olacak. Saat 15.00'teki maçta Hakan Ergin düdük çalacak. Ege derbisinde Balıkesirspor, Muğlaspor'u ağırlayacak. 19.00'daki müsabakayı Semih Kurt yönetecek. İlk galibiyetini arayan Tire FK'nın konuğu Çayelispor.

ALİAĞA'NIN KONUĞU VİRANŞEHİR

Saat 19.00'daki maçta Gökhan Özbulut görev yapacak. 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk adayı Aliağa FK, Viranşehir'e konuk olacak. 15'teki maçın hakemi Recep Buğra Çetin. Ayvalıkgücü, evinde saat 16.00'da Ordu FK'yı konuk edecek. Maçın hakemi Hakan Yurtseven. Aynı saatte Efeler'in konuğu ise Alanya FSK. Maçta Eren Gökmen düdük çalacak. 3. Lig 4. Grup'ta Denizlispor saat 16.00'da Tepecikspor'u ağırlıyor. Maçın hakemi Melih Kurt. Aynı saatte Turgutlu, Ağrı FK'yı konuk ederken, maçta Hakan Aktaş görev yapacak. İzmir Çoruhlu ise saat 19.0'da Edirne'yi ağırlayacak. Maçın hakemi Uğurcan Gökler.