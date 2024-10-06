Aliağa gurbette tekledi

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta iki galibiyet ve iki beraberlikle sezona iyi başlayan Aliağa FK, deplasmanda karşılaştığı Viranşehir Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Geçen hafta 1922 Konyaspor'u 3-0 yenmeyi başaran İzmir temsilcisi son sırada yer alan rakibi karşısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Bu sonuçla sarı-siyahlılar 1 puana razı olurken, puanını 9'a yükseltti.Aliağa FK, gelecek hafta pazar günü Play-Off hattında yer alan Pazarspor'u İzmir'de konuk edecek.

EFELER GURBETTE TEKLEDİ KENDİNE GELDİ

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen Efeler 09 taraftarı önünde konuk ettiği Alanya 1221 FSK'yı 2-1 yendi. 13. dakikada Mustafa Acar'ın golüyle yenik duruma düşen Aydın temsilcisi, 45+1. dakikada Burak Göksel (P), 74. dakikada ise Gökberk Efe'nin kaydettiği gollerle sahadan üstün taraf olarak ayrılmayı bildi. Yeşil-beyazlılar, üç hafta sonra hanesine 3 puanı yazdırmanın sevincini yaşarken, puanını 8'e yükseltti.