Altay dağıldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, deplasmanda karşılaştığı Batman Petrolspor'a 5-0 kaybetti. Bu sezon geride kalan süreçte istediği sonuçları almakta zorlanan İzmir temsilcisi galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar 29 ve 59 ve 76. dakikalarda Atabey Çiçek, 56. dakikada Bünyamin Yürür ve 81. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun gollerine engel olamadı. Altay, yakaladığı fırsatları da değerlendiremeyince sahadan puansız ayrılan taraf oldu. İzmir temsilcisi geride kalan 6 haftada hanesine 5 puan yazdırırken, ateş hattına bir adım daha yaklaştı.