Bodrum direndi

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2 hafta galip gelerek çıkışa geçen Bodrum FK, 8'inci haftada Kasımpaşa'ya konuk oldu. 12. dakikada Hajradinovic ceza yayı dışından şutu yandan dışarı çıktı. 28'de Puscas'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleciden döndü. 34. dakikada Hajradinovic'in uzun pasına hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi. VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. İlk yarının uzatma dakikalarında rakip yarı alanda pres yapan Seferi yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını göreren oyun dışında kaldı. İkinci yarıya Cenk Şen-Üzeyir değişikliğiyle başlayan İsmet Taşdemir, son yarım saate girerken de 10 kişi oynamanın dezavantajını azaltmak için orta alana Celal ve Brazao hamlelerini yaptı. 54'te Barak'ın sert şutunda kaleci Sousa gole izin vermedi. 83'te Celal'in topuk pasında Samet'in şutu kaleciden döndü. Atağın devamında ofsayt bayrağı kalktı. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Bodrum FK puanını 10 yaparken, Kasımpaşa ise 8 puana yükseldi.

TAŞDEMİR'DEN FREDY HAMLESİ

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, geçen hafta 3-1 kazandıkları Adana Demir maçı 11'inde tek değişikliğe gitti. Kart cezasını tamamlayan Angolalı deneyimli orta saha oyuncusu Fredy 2 maç aranın ardından as kadroda yer aldı. Geçen maç 11'de yer alan Brezilyalı kanat oyuncusu Brazao ise mücadeleye yedek külübesinde başladı. Transfer döneminin son gününde kadroya katılan ve sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Taylan Antalyalı ise hazır duruma geldi ve dün ilk kez maç kadrosuna alındı.