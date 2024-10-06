Buca çok mutlu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 5 maçta üç galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yneilgi alan Bucaspor 1928 sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 yendi. 35'te ceza sahası sol köşesinde Zeki'nin sert şutunu kaleci çıkardı, dönen topa Emre Nefiz vurdu ancak yine kaleci Erkan gole izin vermedi. 43'te Nizamettin kullandığı serbest atışta topu Yasin'le buluşturdu. Deneyimli ismin ceza alanı içinden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

YASİN ÖZTEKİN YİNE SAHNEDE

67'de Ahmet Kaya'nın Selahattin'e yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yasin takımını öne geçirdi: 1-0. 74. dakikada ise fark ikiye çıktı. İzmir temsilcisinde Selahattin Seyhun düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 90+1. dakikada Çağrı Ortakaya ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Bucaspor 1928 sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.