Derbi Kaf-Kaf’ın

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zirve yarışı veren iki ekibin mücadelesinde İzmir derbisinin kazananı Bornova 1877'yi 2-1 mağlup eden Karşıyaka olurken, Bornova ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı. 2. dakikada gelişen Bornova 1877 atağında Sabahattin'in sağ çaprazdan şutu direkten dışarı gitti. 30'da Enes'in soldan ortasında karambol yaşandı. Hakan Barış ceza sahası dışından vurdu. Top kalecinin sağından direğin bir karış yanından dışarı gitti. 35'te Enes'in ara pasında İshak kaleciyi geçip sol çaprazdan boş kaleye vurdu, top direğe çarpıp dışarı çıktı. 42'de Mustafa'nın sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda KSK ceza sahası içinde karambol yaşandı. Sabahattin sağ çaprazdan ceza sahası içinden müsait pozisyonda topu ağlara yolladı: 0-1. Maçın ilk yarısı Bornova 1877'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

KARŞIYAKA KENDİNE GELDİ

62. dakikada Erdal ceza sahası sağ çaprazdan vurdu ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 64. dakikada Gökhan'ın soldan yerden ortasında Cenk Ahmet arka direkte gelişine bir vuruşla iki direğin birleştiği noktadan topu ağlara yolladı: 2-1. 90+2'de rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında Hakan Barış ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelede başka gol olmadı ve Karşıyaka İzmir derbisini 2-1 kazandı.

TRİBÜNDE ARBEDE

Karşıyaka-Bornova 1877 maçının ilk yarısında maraton tribünde ev sahibi taraftarlar arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri olaylar büyümeden taraftarı sakinleştirdi. Yaklaşık 7 bin yeşil-kırmızılı futbolsever 90 fakika boyunca takımını destekledi. Misafir tribünde yer alan 200'e yakın Bornovalı da kale arkasında takımını takip etti.

KADROLARA DERBİ AYARI

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, geçen hafta 3-0 kazandıkları Artvin Hopaspor maçı 11'inde tek değişikliğe gitti. Erdal Öztürk'ü yedek biraksn Akçay, Yusuf Mert Torlak'ı Bornova 1877 mücadelesinde as kadroda değerlendirdi. Artvin karşısında takımının son golünü atan Yusuf, dünkü karşılaşmada iyi mücadelesinin ödülünü almış oldu. Bornova 1877 Teknik Direktörü Sercan Yıldırım ise geçen haftaki kadrosunda 4 değişikliğe giderek takımını Karşıyaka karşısına çıkardı. Mustafa Erdem, Fırat İnal, Yılmaz Can ve Utkan Gökçen yerine Bartu, Mustafa Yiğit, Yunus Emre Korkmaz ve Yasin 11'de görev aldı.

LEVENT ARIÖZ'DEN MİNİ YORUM: OYUNCU DEĞİL HOCA TAKIMI

Karşıyaka bu kez ölüm-kalım maçında ölmedi. Sezon başında böyle bir tabir abartı gelebilir ama ne zaman KSK taraftarı takımına inansa, tribünleri doldursa, Kaf-Kaf bir şok mağlubiyet alıp şaşırtırdı. Geçen sezon Alsancak'taki Batman maçı, Elazığ ve Anadolu Üni. mağlubiyeti bir fobi oluşturmuştu ki, Bornova maçı, 'Bu sezon başka olacak' mesajını verdi. İlk yarı Bornova üstündü. Atılan gol dışında direkten dönen 1 topla yeşilbeyazlılar, boşuna namağlup olmadığını gösterdi. KSK taraftarı 'Yine mi aynı senaryo olacak' derken kurt hoca M.Reşit Akçay devreye girdi. Akçay, teşhisi koyup 2. yarının başında değişikliğe gitti. Erdal önce beraberliği getirdi ardından takımını bir şef gibi yönetip galibiyetin mimarı oldu. Evet bu sezon farklı olacak. Bu KSK oyuncuların takımı değil, Reşit Akçay'ın takımı. Sezon sonunda da 1 futbolcunun gol yükünü sırtladığı değil, 5-6 oyuncuya yayılmış bir skor çeşitliliği göreceğiz gibi gözüküyor.

FOTOĞRAFLAR: LEVENT ARIÖZ