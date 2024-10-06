Fenerbahçe’de Amrabat sevinci

Trendyol Süper Lig'de haftayı BAY geçen ve milli maç nedeniyle 20 günlük araya giren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sevinci yaşanıyor. Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Amrtabat, Mourinho tarafından yavaş yavaş takıma monte edildi. Kasımpaşa maçında son 9 dakika süre alan yıldız futbolcu, Galatasaray derbisinin ikinci yarısında görev yapmıştı. Portekizli teknik adam, Union SG ve Antalyaspor mücadelelerinin ardından Twente önünde de öğrencisini ilk 11'de görevlendirdi. Başarılı oyuncu orta sahada oyunun savunma bölümünde kritik hamleler yaptı. Amrabat ayrıca geriden oyun kurma görevini üstlenerek Fred'in daha çok rakip yarı alanda kalmasını sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Tadic'e yaptığı harika asistle de maça damgasını vurdu. Yıldız oyuncu, orta sahada Fred ve İsmail Yüksek ile girdiği forma rekabetinde kendini gösterip 11'deki yerini bir anlamda garantiledi.