Kuşadasıspor yine kayıp

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor deplasmanda konuk olduğu Silifke Belediyespor'a 3-1 yenildi. Aydın ekibi 6'da Burak, 49'da Okan ve 89'da da Berkay'ın gollerine engel olamadı. Siyah-beyazlıların tek golü 42'de Abdullah Çınar'dan geldi. İlk dört haftada Anadolu Üniversitesi, Hopaspor, Kahramanmaraşspor ve Bornova 1877'ye boyun eğen Kuşadasıspor, üst üste beşinci maçından da eli boş ayrılırken, puansız tek takım olarak adeta ligin dibine demir attı.

UŞAKSPOR DURMUYOR

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk dört haftasında sahadan 3 galibiyet, 1 de yenilgi ile ayrılan Uşakspor, deplasmanda karşılaştığı Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Son iki haftada İshaklıspor ve Nevşehir Belediyespor karşısında üstünlük kuran kırmızı-siyahlılar, Adıyaman temsilcisini de 43. dakikada Emre Sarıkaya'nın attığı golle yenerek ligde üçte üç yaptı. 3. Lig 2. Grup'taki puanını 12'ye yükselten Uşakspor, aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekleyerek böylelikle zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı.

FETHİYESPOR HATA YAPMADI

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta istediği sonuçları almakta zorlanan Fethiyespor, taraftarı önünde ağırladığı Karaköprü Belediyespor'u 1-0 yendi. Muğla temsilcisi mücadeleye hızlı başladı. 17. dakikada Muhammet topu Ali ile buluşturdu. Ali, savunma arkasına sarkan Ahmet'in önüne topu gönderdi. Ahmet'in dokunduğu top rakip takımdan Gökhan'a çarparak ağlara gitti: 1-0. Karşılaşmada başka gol sesi çıkamayınca Muğla temsilcisi iki hafta sonra galibiyetle tanıştı. Puanını 7'ye yükselten Fethiyespor alt sıralardan bir nebze de olsa uzaklaştı.