Manisa Basket evinde kötü başladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hedefiyle sezona başlayan Manisa Basket, ilk maçında sahasında Bursaspor'a mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk bölümün ardından pota altında etkili olan Bursaspor ilk çeyreği 19-22 önde geçti. İkinci çeyrekte konuk ekip hızlı hücumlarla farkı açtı ve devreye de 31-41 önde girdi. Üçüncü çeyreğe agresif başlayan ev sahibi, Besson ve Echodas'ın etkili oyunuyla farkı eritti. Son periyota 53-56'lık skorla girildi. Başa baş giden maçın son bölümünde Manisa hücumda bocalayınca fark tekrar açıldı. Maçın sonunda hata yapmayan Bursaspor sahadan 73-81'lik galibiyetle ayrıldı.