Pazar ateşi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam 19.00'da sahne alıyor. Aslan, RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 19 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu- yeşilliler ise 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Sarıkırmızılılarda sakatlıkları devam eden Osimhen ile Ziyech dışında eksik yok. BEŞİKTAŞ ise Gaziantep FK'nin konuğu olacak. Hafta içinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında ligde sürdürdüğü namağlup unvanını korumaya çalışacak. Beşiktaş'ta kart cezası biten Masuaku takıma dönerken, Mert Günok'un durumu ise bugün netlik kazanacak.