  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor

Pazar ateşi

UEFA Avrupa Ligi’nde umduğunu bulamayan Galatasaray sahasında Alanyaspor’u konuk ederken, Beşiktaş ise Gaziantep FK’ya konuk olacak.

HABER MERKEZİ
Pazar ateşi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam 19.00'da sahne alıyor. Aslan, RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 19 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu- yeşilliler ise 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Sarıkırmızılılarda sakatlıkları devam eden Osimhen ile Ziyech dışında eksik yok. BEŞİKTAŞ ise Gaziantep FK'nin konuğu olacak. Hafta içinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında ligde sürdürdüğü namağlup unvanını korumaya çalışacak. Beşiktaş'ta kart cezası biten Masuaku takıma dönerken, Mert Günok'un durumu ise bugün netlik kazanacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA