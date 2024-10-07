Altay tehlike sinyalleri veriyor

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde deplasmanda Batman Petrolspor'a 5-0 mağlup olan Altay, aldığı farklı yenilgiyle tehlike sinyalleri verdi. Geçen sezon küme düştüğü 1'inci Lig'de evinde Eyüpspor'a 7-1, Bandırmaspor'a 6-0 kaybederek 2 kez hezimete uğrayan siyah-beyazlılar, bu sezon Play-Off hedefiyle yola çıktığı 2'nci Lig'de alt sıralardan kurtulamadı. Teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetiminde oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi sahadan 2 kez beraberlik, 3 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Altay bu periyotta rakip ağları 5 kez havalandırırken, kalesinde 12 gole engel olamadı. İzmir temsilcisi genç ağırlıklı kadrosuyla sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalırken, sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılarda tek hedef seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmak.

BUCASPOR 1928 EVİNDE TELAFİ ETTİ

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Giresunspor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, geçen haftaki Serik Belediyespor mağlubiyetini telafi etti. Yasin Öztekin ve Selahattin Seyhun'un golleriyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler 13 puana yükselip yeniden zirve yarışına dahil oldu. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu önemli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi. Ligdeki 4'üncü galibiyetlerini aldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, zorlu bir maçı kayıpsız geride bıraktık. Daha farklı da kazanabilirdik. Burada önemli olan galip gelmek. Amacımız seri yakalayıp üst sıralarda yolumuza devam etmek" diye konuştu.

AYVALIKGÜCÜ SERİYE BAĞLADI

Nesine 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, üst üste aldığı 3 galibiyetle zirve yarışına ortak oldu. Sezonun ilk haftasında evinde Aliağa Futbol'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Ayvalık temsilcisi bu periyotta Çankayaspor (D) 1-1 berabere kalıp, Alanya 1221'i 3-2, Çorluspor'u (D) 2-0, son olarak 52 Orduspor'u ise 2-1 dize getirdi. Grupta lider Küçükçekmece Sinopspor'un 1 puan gerisinde 2'nci sıraya yerleşen 10 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor, önümüzdeki hafta Osmaniyespor'un konuğu olacak.