Altınordu sessiz

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu deplasmanda karşı karşıya geldiği Sincan Belediyesi Ankaraspor ile golsüz berabere kaldı. İzmir temsilcisi yakaladığı fırsatlar gole çeviremezken, üst üste altıncı maçını yenilgi yüzü görmeden tamamlamayı başardı. Geride kalan süreçte rakiplerine boyun eğmeyen kırmızılacivertliler, sahadan 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak hanesine 12 puan yazdırmayı bildi. Bu sonuçla Altınordu, Play-Off hattındaki yerini korudu.

SOMA 90'DA YIKILDI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetiyle toparlanan Somaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında son dakika golüyle yıkıldı. Maç boyunca iki ekibin de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediği karşılaşmada 90. dakikada Ömer Çakı'nın golüne engel olamayan Somaspor, evine puansız döndü. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 7 puanla 10. sırada kalırken, Yeni Mersin ise 4 puanla 14. sıraya yükseldi.

NAZİLLİSPOR'DA SİFTAH SEVİNCİ

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 5 maçını kaybederek puan tablosunun son sırasına yerleşen Nazillispor, önceki gün 6'ncı haftada taraftarı önünde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek hayata döndü. Müsabakanın son 15 dakikasında 10 kişi mücadele eden siyah-beyazlılar, skor üstünlüğünü koruyarak alkış topladı. Kötü gidişe son veren Nazilli temsilcisinde futbolcular, teknik heyet ve yönetim maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Oyuncularını tek tek kutlayan teknik direktör Gürhan Sönmez ligde puan ve puanlar almaya devam edeceklerini belirterek, "Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiler. Bu galibiyet oyuncularımızın başarısı" diye konuştu.

DENİZLİSPOR KAZANMAYI UNUTTU

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Denizlispor kazanmayı unuttu. Yeşilsiyahlılar aldığı bu yenilgiyle galibiyet özlemini 4 haftaya yükseltti. Sezona taraftarı önünde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yenerek başlayan yeşil-siyahlılar, daha sonra Bursa Nilüfer FSK (D), Polatlı 1926 ve Erciyes 38 FSK (D) ile berabere kalıp, son olarak Tepecikspor'a boyun eğdi. Oynadığı 5 karşılaşmada hanesine 6 puan yazdıran Denizlispor, önümüzdeki hafta Ağrı 1970 deplasmanında çıkış arayacak.