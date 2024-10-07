Beşiktaş yeni transferini açıkladı!

Beşiktaş Futbol Akademi, Çanakkale Atletik Spor Kulübü'nde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Bora Sorgun'u kadrosuna dahil etti. Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Bora Sorgun'a "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

Sorgun, Beşiktaş'ta forma giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve Futbol Akademisi Scout ekibimizin hocalarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Bora Sorgun, Beşiktaş U-16 Akademi Takımı'nda forma giyecek.