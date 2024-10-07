G.Saray nefes aldı

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yaşadığı beraberliklerle taraftarını üzen Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u tek golle geçerek moral buldu. 15. dakikada Sara'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in yay gerisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul sağa yatarak golü önledi. 16'da Sara'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Barış Alper'in vole vuruşunu Ertuğrul kornere çeldi. 28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncu aşırtma bir vuruşla topu Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti. 58'de Yunus'un pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunu kaleci çeldi. 80'de Sara'nın kullandığı kornerde Abdülkerim'in kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul mükemmel çıkardı. 84. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan yaptığı ortada Barış Alper, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları RFS Rigas maçının 11'ine göre Alanyaspor karşısında tek değişiklik yaptı. Cezasından dolayı Avrupa Ligi maçında oynayamayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu maçta Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ile takımla antrenmanlara yeni başlayan Hakim Ziyech ise 21 kişilik kadroda yer almadı.