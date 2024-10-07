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Karşıyaka kötü başladı

KSK, Avrupa’da aldığı mağlubiyetin ardından ligde de Bahçeşehir’e yenildi.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka kötü başladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde açılış haftasında Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 82-68 mağlup oldu. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında evinde Tenerife'ye kaybettikten sonra ligde Bahçeşehir'e de boyun eğen Kaf-Kaf, sezona 2'de 0 ile başladı. Yeşil-kırmızılılarda Fatts Russell 18 sayı, 4 ribaund, 6 asist, Jerry Boutsiele 13 sayı, 9 ribaund, 2 blok, Muhsin Yaşar 10 sayı, 2 ribaund, 2 blok ve Errick McCollum 8 sayı, 2 asist ile mücadele etmesine rağmen galibiyete yetmedi.
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