Manisa üçlük attı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK taraftarı önünde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. 11'de Fofana'nın ceza sahası içinden şutu yan ağlarda kaldı. 17'de Metehan'ın yerden şutunda kaleci Alperen geçit vermedi. 30. dakikada orta alanda yaptığı presle topu kapan Cissokho'nun uzaktan sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 45+2'de Buğra'nın ortasında Zuzek'in şutunu Alperen çeldi. İlk yarı 1-0 bitti.

ALPEREN GEÇİT VERMEDİ

48. dakikada Djitte'nin ceza sahası içinden yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Metehan'ın ceza alanına girdikten sonra sert şutunda kaleci Alperen yine geçit vermedi. 80. dakikada Ramirez'in pasında topla buluşan Fofana'nın şutu direkte auta gitti. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Manisa FK sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ'TAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş Gençlerbirliği karşısına kadroda yaptığı 3 değişiklikle çıktı. Genç çalıştırıcı son oynanan Boluspor mücadelesinde sahaya sürdüğü Oktay, Kadir ve Osuji'nin yerlerine Yusuf, Cissokho ve Wriedt'e görev verdi.

AKIL ALMAZ POZİSYON

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı. Manisa FK kontra atağında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutu gole giderken çizgi üzerinde takım arkadaşı Efe Taylan Altunkara'ya çarptı. Pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı ve Manisa mutlak bir golden oldu.

FOTOĞRAFLAR: CÜNEYT HASÇELİK