Petkimspor farklı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Darüşşafaka Lassa'yı 108-85'lik skorla mağlup etti. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında King Sczczecin'i Polonya'da yendikten sonra lige de galibiyetle başlayan İzmir ekibi sezona moralli başladı. Koç Burak Gören'in ekibi, gelecek hafta Mersin Spor Kulübü deplasmanında sahne alacak. İzmir ekibinde Breein Tyree 26 sayı, 2 asist, Bryson Williams 18 sayı, 6 ribaund, Troy Selim Şav 10 sayı, 8 ribaund, Dewayne Russell 9 sayı, 6 asist, Wesley Van Beck 14 sayı, 6 ribaund, Jaime Echenique 11 sayı, 6 ribaund ve Murat Kuntker 9 sayı ve 6 asist ile oynadı.