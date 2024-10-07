Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Norveç ile karşılaşacak. Mücadeleler öncesinde maçların aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılarda Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bu isimlerin yerine Trabzonspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir'de oynayan Ömer Faruk Beyaz, aday kadroya dahil edildi.

Ümit Millî Takımımızın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük A.Ş.), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Adanaspor A.Ş.)

Defans: Serdar Saatçı (Trabzonspor A.Ş.), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor A.Ş.), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir FK), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtylland)

Forvet: Erencan Yardımcı (SK Sturm Graz), Ali Akman (FCV Dender EH), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

Teknik Direktör: Gökhan Gönül