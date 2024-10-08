Altay’da kaleci Ozan Evrim formsuz başladı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta transfer yasağı ve ekonomik sıkıntıların yanında geçtiğimiz hafta sonu Batman Petrolspor'a 5-0 yenilerek ağır yara alan Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç sezona istediği gibi başlayamadı. Siyah-beyazlı takımın ilk 6 maçta kalesini koruyan deneyimli kaleci, yenilen 12 gole engel olamadı. Geçen sezon 13 maçta 21 kez fileleri sarsılan 31 yaşındaki file bekçisi, yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi oldu. 2023-24 sezonunda Ozan ile kalede rekabet eden Eren Karataş ve Mustafa Çalışkan'ın ayrılmasından sonra, tecrübeli eldivenin bu sezon arkasında bekleyen tek kaleci 19 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik. Yarın Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Karaman FK müsabakasında teknik heyetin Ulaş ile birlikte forma şansı bulamayan oyunculara şansı vermesi bekleniyor.

BUCASPOR EVİNDE BİR BAŞKA OYNUYOR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 6. hafta mücadelesinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. İç sahada bu sezon 3 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 galibiyet 1 beraberlik elde ederek taraftarının önünde yenilgi yüzü görmedi. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu yaptığı açıklamada, "Giresunspor genç ve devamlı koşan tempolu bir takım. Hepsini performanslarından dolayı kutluyorum. Çok farklı bir galibiyet olabilirdi ama bu dönemde galip gelmekte önemliydi. Taraftarımızla birlikte iç sahada güçlü bir ortam oluşturuyoruz. Bizim için itici güç oluyorlar. Onlar bize destek verdiği sürece evimizde çok güçlü bir takım her zaman görecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler bizlerde sahada onların istediği Bucaspor 1928'i izletmeye çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.