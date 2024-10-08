Denizlispor’dan TFF’ye başvuru

Nesine 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında Büyükçekmece Tepecik'e 2-0 yenilen Denizlispor, sezonun ilk yenilgisini alırken, yeşil-siyahlı yönetim maçın hakemi Melih Kurt'u kırmızı kart konusunda ki hatası nedeniyle TFF ve MHK'ya şikayet etti. 83. dakikada Ramazan Karakurt'un gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu iddia eden yönetim, harekete geçti. Karşılaşmanın görüntüleri ile TFF ve MHK'ya başvuran Denizlispor, hakem Melih Kurt'un cezalandırılmasını istiyor. Başkan Ahmet Yıldırım, " Görüntüler kurulda izlenecek. Haklılığımız ortaya çıkacak. 10 kişi kalmasak belki 1 puanı çıkarabilirdik. Çünkü daha süre vardı" dedi. Bizim de hatamız var diye konuşan Yıldırım, "Takım olarak kötüydük. Hiç oynayamadık. 4-5 maçta havaya girenler var. 20 futbolcuyu daha profesyonel yapar geçerim. Herkes kendisine çeki düzen versin" dedi.