İzmir’de süper zirve

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen, "İzmir Spor Zirvesi" bugün yapılacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek zirveye Türkiye'nin olimpiyatlar ve uluslararası organizasyonlarda gururu olan yıldız sporcular; Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi efsane teknik direktörler, spor dünyasının önemli isimleri katılacak. Zirvede "Sporda Altyapı ve Kurumsallaşma", "Türkiye'de Cimnastik", "Sporun Güçlü Kadınları", "Olimpiyatlardaki Gururlarımız", "Paralimpik Gurur", "Voleybolun Yolculuğu" ve "Efsanelerle Futbol" isimleriyle 7 farklı oturum olacak. Zirve bugün saat 11.00'de eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

SPORCULAR DA KONUŞACAK

Toplam 7 oturumun yapılacağı Spor Zirvesi, saat 11.00 ile 17.00 arasında 40'ar dakikalık bölümler halinde gerçekleşecek. Oturumlarda Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Olimpik Cimnastikçiler Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, tekvandocu Nafia Kuş Aydın, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, olimpik eskrimci Nisanur Erbil, olimpik atlet Ersu Şaşma, olimpik boksör Hatice Akbaş, olimpik yelkenci Alican Kaynar, para yüzücü Sümeyye Boyacı, para masa tenisçi Kübra Korkut, para atıcı Aysel Özgan, para triatlet Uğurcan Özer, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve eski milli voleybolcu Özlem Özçelik İzmirliler ile buluşacak.

FİNAL EFSANE ÜÇLÜYLE

İzmir için tarihi nitelikte olan Spor Zirvesi, muhteşem bir finalle son bulacak. Şansal Büyüka'nın moderatörlük yapacağı, "Efsanelerle Futbol" oturumunda Türkiye futbolunda akla ilk gelen teknik direktörlerden olup, A Milli Takım'ı farklı dönemlerde çalıştıran, sayısız şampiyonlukları bulunan Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş, mesleki birikimlerini ve sportif tecrübelerini İzmirlilerle paylaşacak.