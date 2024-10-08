Kardeşlik vurgusu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile TFF'nin Riva'da bulunan merkez ofisinde bir araya geldi. Başkan Hacıosmanoğlu'nun daveti üzerine kahvaltıda buluşan kulüp başkanları, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası kameraların karşısına geçti. Hacıosmanoğlu, toplantının dar bir kapsamda yapıldığını ve bir sonraki toplantılarda Anadolu kulüplerinin de yer alacağını dile getirerek, Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

"ÖNEMLİ SORUNLAR VAR"

Futbolun marka değerini ve kardeşlik iklimini ileriye taşımak istediklerini dile getiren Başkan Hacıosmanoğlu, "Futbolun marka değerini, layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Değerli başkanlarımız, bu bilinci bizden daha çok taşıyor. Türk futbolunun önemli sorunları var. Bu sorunları istişare halinde aşabileceğimizi biliyoruz. Bu bilinci taşıdığımızda sorunlarımızı da çözebiliriz. Evet, biz sahada rakibiz. Hafta sonu maçlarda rakip olacağız. Maçlar bittikten sonra da ortağız. Marka değerimizi koruyup hem gençlerimize örnek olacak şekilde hem de maddi ve manevi olarak layık olduğu yere taşımak görevimiz. Başaracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.