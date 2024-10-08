KSK’de yeni rekor hazırlığı

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 4 galibiyetle zirve ortağı olan Karşıyaka, bu hafta Kuşadasıspor deplasmanında sahaya 5 yıl sonra ilk kez 5'te 5 için çıkacak. Pazar günü Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda grupta oynadığı 5 maçı da kaybeden son sıradaki Kuşadasıspor ile karşılaşacak İzmir ekibi, yine kazanırsa seneler sonra ilki gerçekleştirecek. Son olarak yine 3'üncü Lig'de ilk kez Play-Off oynadığı 2018-2019 sezonunda normal sezonun son 5 maçını kazanarak adını finallere yazdıran İzmir temsilcisi, geçen sezon ve 2019- 2020'de iki kez, 2020-2021 sezonunda ise 1 kez 4 maçlık galibiyet serileri yakaladıktan sonra devamını getiremedi. Karşıyaka bu hafta da kazanırsa 5 sene sonra 5'te 5 yapacak. Karşıyaka, 48 yıl sonra ilk kez sezona ilk 4 haftada gol yemeyerek başlayarak rekorunu egale etmişti.

ALTINORDU SERİ YAPAMIYOR

Nesıne 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona bir üst lig hedefiyle başlayan Altınordu, ilk 6 hafta itibariyle ilginç bir istatistiğe imza attı. Lige İnegölspor galibiyetiyle başlayan Altınordu, daha sonra ise 2. hafta karşılaşmasında Kepezspor'la berabere kaldı. Bu beraberliğin ardından Isparta 32 Spor'u mağlup eden kırmızı-lacivertliler, daha sonra da Kırklarelispor ile berabere kaldı. 5. hafta mücadelesinde de 24 Erzincanspor'u hatasız geçen İzmir ekibi, son olarak da hafta sonu oynanan maçta Sincan Belediyesi Ankaraspor'la berabere kaldı. Böylece Olcay Şahan yönetimindeki Altınordu, kazandığı maçların ardından berabere kalarak bir türlü galibiyet serisi yapmayı başaramadı.