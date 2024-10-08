Manisa FK Play-Off’a döndü

Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Manisa Futbol Kulübü, sahadan Senegalli orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho'nun tek golüyle 1-0 galip ayrılarak 1 hafta aradan sonra yeniden Play-Off hattına girdi. Önceki hafta Boluspor'a deplasmanda 2-0 yenilip 8'inci sıraya kadar gerileyen siyahbeyazlılar, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 14 yapıp 4'üncü sıraya adını yazdırdı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Boluspor yenilgisinin ardından bu maçta gösterilen reaksiyonun değerli olduğunu söyledi. Maçın ilk yarısında coşkulu bir oyun sergilediklerini belirten Çavuş, "İlk devreye başladığımızda müthiş oyun coşkumuz vardı. Rakibe hiç pozisyon vermeyen bir oyunumuz vardı. Oyuncu grubum çok iyi reaskyion göstererek, özveriyle oynadı. İkinci devreye başladığımızda ister istemez özellikle ön tarafta oyunu bitiremememiz bize hızlı hücumlarla geri döndü. Gerçekten takım olarak, yönetim olarak herkes çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Birlikte güzel bir hikaye yazacağız" dedi.