Osimhen müjdesi

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'den sevindirici haber geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki RFS ve Süper Lig'deki Alanyaspor maçlarını kaçıran yıldız golcünün sahalara dönüş tarihi belli oldu. Nijeryalı forvet, önceki akşam oynanan ve sarıkırmızılıların 1-0 kazandığı Alanyaspor maçı sonrası stattan ayrılırken Galatasaraylılara müjdeyi verdi. Osimhen, mücadelenin ardından gelen "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna "Milli maç arasından sonra" cevabını verdi. Geride kalan süreçte sarıkırmızılı formayla 4 karşılaşmada görev yapan ve 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Osimhen'in Süper Lig'de 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.