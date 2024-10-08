Petkimspor doludizgin

Türkıye Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz serzon Play-Off gören ve Türkiye'yi ilk kez Avrupa'da temsil eden Aliağa Petkimspor, sezona bomba gibi başladı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde güçlü rakiplerini bir bir eleyerek adını grup aşamasına yazdıran Petkim, hafta içinde ilk maçında deplasmanda Szczecin'i farklı geçtikten sonra lige de iyi başladı. İzmir ekibi, Darüşşafaka karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan 108-85'lik skorla galip ayrıldı. İzmir temsilcisinde 26 sayıyla oynayan Tyree karşılaşmanın yıldızı olurken, Van Beck 14, Salinas 11, Troy Selim Şav da 10 sayıyla katkı sağladı.

SIRADA OOSTENDE VAR

Bu sezon 4'ü Avrupa, biri de lig olmak üzere çıktığı 5 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Aliağa Petkimspor, gözünü tekrar Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. İzmir temsilcisi, gruptaki ilk maçında evinde Malaga'ya kaybeden Belçika ekibi Oostende'yi evinde ağırlayacak. Petkim bu maçı da kazanarak ilk iki için avantaj sahibi olmak istiyor.