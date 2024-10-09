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Altay kupada moral arıyor

HABER MERKEZİ
Altay kupada moral arıyor

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Batman Petrolspor'a 5-0 yenilerek galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen ve alt sıralardan kurtulamayan Altay, bugün Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü karşısında moral arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Tarık Güldal düdük çalacak. İzmir temsilcisi, Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karaman ekibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Altay'da fazla forma şansı bulamayan isimlerin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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