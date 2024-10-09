Bodrum FK’da Sousa zirvede

Süper Lig'de ilk sezonunda farkını ortaya koyan Bodrum FK'nın Portekizli eldiveni Diego Sousa, Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkat çekti. İstanbul ekibi karşısında kurtarışlarıyla ikinci yarıda 10 kişi oynayan yeşil-beyazlıların rakibiyle 0-0 berabere kalmasında kritik rol oynayan kaleci Diego Sousa, dünyaca ünlü istatistik ve oyuncu izleme (scouting) sitesi 'comporisonator'un verilerine göre 8. haftanın en iyi 11'ine seçildi. Kasımpaşa önünde kalesine gelen beş yüzde yüzlük pozisyonda gole izin vermeyen Sousa, ayrıca ceza sahasına gelen bir ortayı da kontrol etti. 50 kez topla buluşan Portekizli file bekçisi takımının da en çok pas yapan ismi oldu.

YÜZDE 70 BAŞARDI YÜZDESİ

Sousa ilk 8 haftadaki iki müsabakada kalesini gole kapatırken, yüzde 79 oranında topu başarılı şekilde oyuna soktu. Ceza sahasına gelen 15 topun 8'ini kalesinde gören Sousa, ceza sahası dışından çekilen 8 şutun 6'sında topun filelerle buluşmasına engel oldu, yüzde 70 kurtarma yüzdesiyle oynadı.