Buca’da Yasin ikinci baharını yaşıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un iddialı takımlarından Bucaspor 1928'de Yasin Öztekin ikinci baharını yaşıyor. Sezona çok iyi başlayan ve yaşadığı küçük sakatlığa rağmen oyuna sonradan dahil olduğu karşılaşmada bile gol sevinci yaşamayı başaran tecrübeli kanat oyuncusu, gol krallığında zirveye oynuyor.

EN SKORER İSİM OLDU

Ligin ilk haftasında oynanan Erbaaspor karşılaşmasında 90+7'de penaltıdan takımına galibiyeti getiren golü atan Yasin, ikinci hafta 1-1 berabere biten Ankaraspor maçında da takımının tek sayısını kaydetti. İzmir'de 3-1 kazanılan Diyarbekirspor karşılaşmasında son golü atan 37 yaşındaki oyuncu, son olarak 2-1 galip gelinen Giresunspor maçında da ağları havalandırdı ve attığı 4 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı. Yasin Öztekin, Kırmızı Grup'ta geride kalan 6 haftada gol krallığı yarışında zirveyi kendisi gibi 4 kez ağları sarsan 3 oyuncuyla paylaşıyor. Deneyimli oyuncu, bu formuyla Samsunspor formasıyla 12 gol attığı 2021- 2022 sezonunu geçeceğinin sinyallerini şimdiden veriyor.