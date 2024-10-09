Efsanelerden futbola reçete

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğindeki İzmir Spor Zirvesi'ne efsane teknik direktörler Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'in yer aldığı "Efsanelerle futbol" başlıklı oturum damga vurdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki, moderatörlüğünü Şansal Büyüka'nın yaptığı oturumda konuşan tecrübeli teknik adamlar Türk futbolu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, reçetelerini sundular. Fatih Terim, Türk futboluyla Avrupa futbolu arasında farkın olduğunu ancak futbolda aklı ve ekonomiyi çok iyi birleştirmek gerektiğini belirterek, "Bir transfer politikasını Avrupa için yapıyorsunuz, burada herhangi bir baskı altında kalmadan, hakikaten takıma uygun davranmanız gerekir. Futbolda hiç kimse durmuyor, herkes bir yere doğru gidiyor, yükseliyor. Avrupa'da ve Türkiye'de istikrar bekleriz. Avrupa'da bir istikrar yakalamanız lazım. Avrupa'yı Türkiye'den daha fazla önemsiyorum" derken Avrupa'da başarılı olmak için sezon boyunca 60'tan aşağı maç oynanması gerektiğini belirterek, "3 günde bir maç oynanır, oynanması da gerekir. Oynanmıyorsa demek ki Ocak'tan sonraya kalamadınız demektir. Ocak'tan sonraya kalamazsanız, demek ki Avrupa'da da yoksunuz demektir. Biz birbirimizle hep oynarız. Avrupa'da kalalım uzun müddet" ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE FUTBOLCU İHRACATI DURDU

Duayen çalıştırıcı Mustafa Denizli ise, futbolda elde edilen başarıların sadece yüksek bütçeyle yakalanamayacağını belirterek, "Futbolda başarının ciddi bütçelerle doğru orantılı olmadığını görürsünüz. En iyileri bir araya getirerek başarılı olamazsınız. Örnekleri burada. Bütçeler, büyük kulüpler dahil kaldırılması mümkün değil. Şartlar böyle devam ettiği sürece başarı beklemek mümkün değil. Bizim dönemlerimizde bütçeler belirliydi, kısıtlıydı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın harcadığı bütçelere bakın, oynanan futbola bakın. Bu bütçeler çok yüksek. Yıllarca ben bu şehrin takımında oynadım. Bu şehir yıllarca futbolcu ihracatı yapan bir ülkeydi. Şu anda durmuş durumda. Bugün bu imkan İzmir'de yok. Göztepe çok zorluklar yaşadı ama bütünlüğünü hiçbir zaman kaybetmedi. Tekrar hak ettiği yere geldi" dedi.

ALTYAPIYA ÖNEM VERİLMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, son dönemde futbolda altyapının unutulduğunu belirterek, "Bu sefer hazırı, mevcut sermayeyi yemeye başladık. Şu anda ben altyapıya çok önem verildiğini, yatırım yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü çocuklarımızın büyürken ya sanata ya da spora yönlendirilmesi gerekir. Spor da sanat da nefes alınacak alanlardır. Mutlaka sporcu olması için değil, eğitim alanı dışında spor ve sanatla uğraşması, kişisel gelişimi ve sosyal olarak önemli. Böyle olmazsa telefonun başında kalır çocuk." diye konuştu. Türk futbolunda oyuncu üretmeden yabancı oyuncu almaya devam edilmesi halinde herkesin üretmek yerine hazırı seçeceğini kaydeden Güneş, şöyle konuştu: "Bugün kulüplerin borçlanarak transfer yapması sağlıksız bir durumdur, doğru da değildir. Hiçbir firmada yoktur ama müdahale etmek devletin, federasyonun, ilgili kuruluşlarının görevi olmalı. Bu bir sancılı süreçtir. Hiçbir taraftar geri kalmak istemez ama bugünkü rekabette bütün bunlara rağmen zaman zaman çıkış yapan takımlar var. Ama sürdürülebilir olmuyor."

"İZMİR ÇOK ÖNEMLİ SPOR KENTİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen, "İzmir Spor Zirvesi" dün Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Türk sporu ve siyasetinin önemli isimlerini ağırladı. Organizasyonun açılışında İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu söz aldı. İzmir'in Türkiye için önemli bir spor kenti olduğunu belirten AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, "Ülkemizin sportif gelişiminde İzmir'in, İzmir'in sporcularının çok önemli etkileri var. İzmir'in tüm spor kulüpleri, İzmir'in yetiştirdiği sporcular, şampiyonlar sadece İzmir'in değil Türk sporumuzun da marka değerini oluşturan sporcular. Türkiye'nin spor kültürünü güçlendirmek, spor kültürünü derin bir şekilde daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak amacıyla hep birlikte sorumluluklar üstlendik. O yüzden bugünkü bu birliktelik sadece bir etkinlik değildir. Aynı zamanda spor dünyasında nasıl bir geleceği hedeflediğimiz, nasıl bir vizyonu paylaştığımızın da göstergesidir" dedi.

'SPOR HAYATIMIZDA HEP OLMALI'

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun bir ekonomi olduğunu da ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Spor unsurunun yaşam biçimi olarak, hayat anlayışı olarak, kültür olarak hayatımızda olması gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum." ALTYAPI VE KURUMSALLAŞMA VURGUSU

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan önemli açıklamalar yaptı. İki başkan panelde altyapının ve kurumsallaşmanın önemini anlattı. İlk olarak söz alan Mehmet Sepil, "Futbol dünyada da birinci sıradaki spor dalı. Mesela İngiltere'de Manchester United'ın değeri Türkiye'deki birçok şirketten fazla. Biz de yapılanmalıyız. Futbolu ve olimpik branşları ayrı ele aldık. Şirketleşmeyi de ayırdık. Bizim ortağımız Sport Republic sadece futbola odaklı. Birinci yapılanmada futbolu olimpik branşlardan ayırdık. Voleybolda Sultanlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz, bunun için bütçe gerekiyor. Basketbolda da benzeri yapılanma yaptık. Finans yapısı doğru kurulmazsa hiçbir şey çalışmaz. Ömür boyu bizler olmayacağız. Sistemi kendi içinde sürdürülebilir bir hale getirmeliyiz. Futboldaki sistemi kalıcı yapmak istedik ve kalıcı da olacak. Türkiye'ye örnek bir yapı oluşturmak istiyoruz" dedi.

SPORDA AİLENİN ÖNEMİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise başarı için önce temellerin sağlam atılması gerektiğini söyledi. Özkan, "Biz inşaatın kabasını yapıyoruz, ince işçiliğe giremiyoruz. Binaya ruh veremiyoruz. Temele inmeliyiz. Önce aileye eğilmeliyiz. Anne, baba spor yapıyor mu? Aktif spor yapılıyor mu? Spor yapmayan anne, baba çocuğuna spor yaptırmaz. Çocuk anne babayı rol model alır. Çevre de çok önemli. Biz sporcu yetiştirirken çocuğa ne dersek çevre tersini söylüyor. Okullarla ilgili beden eğitiminin öne alınması gerekiyor. Biz Altınordu olarak çocuklarımıza özel ders veriyoruz" dedi.

EFSANELERDEN İNCİLER Mustafa Denizli: Ben 35 yıldır günde 5 saat uyku uyumadım.

Şansal Büyüka: Sana az uyku ilacı getirtmedik.

Mustafa Denizli: Aynı jenerasyonuz ama ben en büyükleriyim. Yaş olarak...

Fatih Terim: "Yaş olarak ben en küçükleriyim... İkisinin de takım kaptanıyım."

Mustafa Denizli: Fatih hocamız da Göztepe'de görev yapmanın gururunu yaşadı. Benim Altay'da yaptığım gibi, bir tek Şenol hocayı getiremedik İzmir'e...

Şenol Güneş: Gezmeye geliyorum.

"EURO 2032'DE İZMİR DE OLMALI"

Spor Zirvesi organizasyonuna ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener zirvenin Türkiye'nin spor kültürünü geliştireceğini belirtti. Özgener, "Ülkemizin spor tarihine baktığımızda, hem ulusal hem uluslararası alanda birçok başarıya imza attığımızı görüyoruz. Ancak buluşmamızın temel sebebi sadece geçmiş başarılar değil, gelecekte neler başarabileceğimizi planlamak ve sporun toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü daha da derinlemesine incelemektir" dedi.

'GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILMALI'

Türkiye'nin İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Mahmut Özgener, "Bu organizasyonda ev sahibi kentler arasında İzmir'in de olması gerektiğinin altını bugün özellikle çizmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndaki maçların oynanacak kentlerle ilgili kararın gözden geçirilmesi için gerekli girişimleri hep beraber kuvvetli bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

SPORDAKİ GURURLARIMIZ BULUŞTU

İzmir Spor Zirvesi'nde farklı spor dallarında Türkiye'nin uluslararası gururu olan sporcularımız bir araya geldi. Türkiye'de Cimnastik" oturumunda Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, ülkemize tarihinin cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını getiren İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, ilk Dünya ve Avrupa şampiyonu İzmirli İbrahim Çolak ile Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin katıldı. Spora başlangıç serüveni hakkında bilgi veren Çolak, hedefinin olimpiyatlarda madalya elde etmek olduğunu aktarırken, Arıcan ise olimpiyatlardaki başarıyı artırmak için spor kültürünün yayılması gerektiğini ifade etti.

GÜÇLÜ KADINLAR BİR ARADA

"Sporun Güçlü Kadınları" başlıklı oturumda, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, tekvandoda bronz madalyayı alan Nafia Kuş Aydın ve ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı tecrübelerini paylaştı. Üç sporcu, yeni nesillere ilham kaynağı olmanın mutluluk verdiğini dile getirdi.

MADALYA AVCILARI

"Olimpiyatlardaki Gururlarımız" adlı oturumda olimpik eskrimci Nisanur Erbil, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlamada finalde yarışan Ersu Şaşma ve olimpik yelkenci Alican Kaynar katılımcı olarak yer aldı. "Paralimpik Gurur" oturumunda sporcularımız spor kariyerlerini ve olimpiyat atmosferinin unutulmaz anlarını anlatırken, hedeflerinin altın madalya olduğunu belirtti. Oturuma para yüzücü Sümeyye Boyacı, para masa tenisçi Kübra Korkut, para atıcı Aysel Özgan ve para triatlet Uğurcan Özer katıldı. "Voleybolun Yolculuğu" oturumunda ise eski milli voleybolcu Özlem Özçelik ve A Milli Takım Voleybol Takım Menajeri-eski milli voleybolcu Pelin Çelik İzmirliler ile buluştu. Oturumda takımlar düzeyinde Avrupa ve Dünya çapındaki başarılarımız, Paris Olimpiyatları'nda takım sporlarında tarihte ilk kez yarı finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın başarı yolculuğu anlatıldı.