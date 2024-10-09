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KSK’ye taraftar müjdesi

HABER MERKEZİ
KSK’ye taraftar müjdesi
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta pazar günü sonuncu Kuşadasıspor'a Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konuk olacak zirve ortağı Karşıyaka'ya rakip yönetim 5 bin kişilik yer ayırdı. Kuşadası, yeşil-kırmızılı Karşıyaka taraftarlarına bilet ücretini de 400 TL olarak belirledi. KSK yönetimi bu sezon Alsancak Stadı'ndaki iç saha maçlarında biletleri maraton tribün 125, numaralı 250 TL'den satarken, rakip yönetimin Kaf-Kaf'a 5 bin kişilik kontenjan açmasına rağmen deplasman tribününü 400 TL yapması taraftarın tepkisini çekti.
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