Potada Avrupa mesaisi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Eleme turunu geçtikten sonra B Grubu'ndaki ilk maçında geçen hafta Polonya deplasmanında King Szczecin'i 85-70 mağlup eden Aliağa Petkimspor, evinde oynayacağı tarihinin ilk Avrupa kupası karşılaşmasında Filou Oostende'yi ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Geçen yıl aynı organizasyonda Final Four oynayan güçlü rakibi UCAM Murcia'yı İspanya'da uzatmada 103-97 yenen Manisa Basket ise bu kez Sırbistan'da parkeye çıkacak. Manisa temsilcisi, saat 21.00'de Belgrad'da FMP SoccerBet'e konuk olacak.