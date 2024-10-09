Süper Manisa

Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Manisa Futbol Kulübü, sahadan Senegalli orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho'nun tek golüyle 1-0 galip ayrılarak 1 hafta aradan sonra yeniden Play- Off hattına girdi. Önceki hafta Boluspor'a deplasmanda 2-0 yenilip 8'inci sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 14 yapıp 4'üncü sıraya adını yazdırdı.

'BU REAKSİYON DEĞERLİ'

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Boluspor yenilgisinin ardından bu maçta gösterilen reaksiyonun değerli olduğunu söyledi. Maçın ilk yarısında coşkulu bir oyun sergilediklerini belirten Çavuş, "Oyuncu grubum özveriyle oynadı. İkinci devre ön tarafta oyunu bitiremememiz bize hızlı hücumlarla geri döndü. Gerçekten takım olarak, yönetim olarak herkes çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Birlikte güzel bir hikaye yazacağız" dedi. Öte yandan Manisa FK kadrosunda Ocak 2023'ten beri yer alan ancak daha önce şans bulamayarak geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen 24 yaşındaki Cissokho da ilk 11'in önemli bir parçası oldu. İlk kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki Senegalli oyuncu, takımına da 3 puan kazandırdı.